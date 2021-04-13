Клиника Пирогова будет принимать пациентов из Абхазии с полисами ОМС

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге будет принимать граждан Абхазии, имеющих полис обязательного медицинского страхования, рассказала Sputnik заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

В рамках соглашения Министерства здравоохранения Абхазии и представителей клиники, медучреждение готово оказать высокотехнологическую помощь пациентам из Абхазии, за исключением операций по нейрохирургическому направлению. Подписание соглашения было инициативой руководства клиники имени Пирогова.

По словам Ардзинба, бывают случаи, когда конкретное медицинское учреждение не готово оказать весь спектр услуг пациенту из Абхазии, у которого есть полис ОМС.

"К сожалению, очень часто включается человеческий фактор, и учреждения оставляют за собой выбор принять или не принять пациента по полису ОМС, ввиду этого нам приходится дополнительно договариваться. В данном случае наши граждане заранее будут дистанционно проконсультированы. Это для нас очень важно, потому что обычно мы отправляем людей на очную консультацию и только по ее результатам мы можем говорить о том, по какой программе граждан обслужит заведение – в рамках медстрахования или нам нужно будет из своих финансовых источников их оплачивать", - добавила она.

Полис обязательного медицинского страхования выдается на основе двустороннего абхазо-российского сотрудничества в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии.

Получить полис ОМС можно при наличии гражданства Абхазии и России. Подать документы необходимо в Сухумской городской поликлинике. Оформление полиса бесплатное. В экстренных случаях оформляется временный полис ОМС в течение дня.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России".