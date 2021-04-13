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Озган дала поручения по проекту строительства моста через Гумисту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210413/1032213663/Ozgan-dala-porucheniya-po-proektu-stroitelstva-mosta-cherez-Gumistu.html

Строительство мостового перехода через реку Гумиста было заложено в Инвестпрограмму 2015 – 2017 годов. Статус объекта вплоть до сегодняшнего дня находится на первоначальной стадии проектирования.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Строительство мостового перехода через реку Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода обсудили в Министерстве экономики Абхазии. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

© Sputnik / Акоп Кущян
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Во встрече принимали участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, руководители подрядной организации и представители российской проектной организации.

По итогам встречи глава Минэка Кристина Озган предложила утвердить "Концепцию основных проектных решений прохождения маршрута" в установленном порядке и на основании этой Концепции и заключения о техническом обследовании имеющегося мостового перехода, разработать и утвердить новое техническое задание на разработку проектно-сметной документации с определением ее содержания и сроков реализации. 

По ее мнению, предлагаемый ранее вариант архитектурного и конструктивного решения нового моста не сочетается с существующим мостом через реку. Усложняет реализацию проекта отсутствие заключения о техническом состоянии моста, на основании которого ранее было принято решение о необходимости его реконструкции. 

"Проблема существует уже несколько лет, и необходимо найти ее решение. Учитывая стратегическую значимость данного проекта, наша задача - выйти из тупика. Данное мероприятие является мероприятием Инвестиционной программы 2020 – 2022 годов, и мы ответственны за ее своевременную и качественную реализацию в пределах тех средств, которые на нее отпущены", - заключила Озган.

Отмечается, что еще в сентябре 2016 года Госкомпания "Апсныргылара" выступила исполнителем госзаказа и подрядчиком, заключив договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, а также разработке проектно-сметной документации по проекту.

Организации был выплачен аванс в сумме 7,2 миллиона рублей, который в свою очередь был перечислен на счет субподрядчика - проектной организации.

© Foto / Министерство экономики РА
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Как сообщает пресс-служба Минэка, к 2021 году у проекта "Строительство нового мостового перехода через реку Гумиста" нет проектно-сметной документации, прошедшей Госэкспертизу в России. Более того, проведенные ранее инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические изыскания не могут быть использованы вновь в связи со сроком давности и требуют актуализации.

Кристина Озган также подчеркнула, что, согласно действующему законодательству, нельзя выплатить второй раз аванс на выполнение одних и тех же работ.

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