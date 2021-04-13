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Река Кодор подмывает обрыв, на котором стоит крепость

Берегоукрепительные работы на реке Кодор завершены

© Sputnik Бегунов Владимир
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210413/1032213699/Beregoukrepitelnye-raboty-na-reke-Kodor-zaversheny.html

20 марта президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел русло реки Кодор в селах Уарча Гулрыпшского района и Адзюбжа Очамчырского района, которые оказались под угрозой подтопления во время весеннего паводка.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Берегоукрепительные работы и очистка реки Кодор завершены, об этом на радио Sputnik рассказал глава села Уарча Очамчырского района Алиас Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Гулрыпша рассказал о подготовке к весенним паводкам на реке Кодор

По его словам, чтобы не допустить угрозы подтопления жителей сел Очамчырского и Гулрыпшского районов, в течение 11 дней проводились все необходимые работы, и днем, и ночью.

"На местах работала техника. Почистили и расширили русло, а также углубили дно реки Кодор. Провели все работы, чтобы река не нанесла ущерб жителям близлежащих сел. Кроме того укрепили берег. Думаю, что река уже не представляет опасности для сельчан. Жители двух районов очень обрадовались", - отметил Джопуа.

Он добавил, что работы необходимо было провести незамедлительно до наступления весеннего паводка, так как в этом году в горах Абхазии выпало много снега, и угроза подтопления жителей близлежащих сел была намного выше, чем в предыдущие годы.

Работы по чистке русла реки Кодор проводятся ежегодно. Джопуа отметил, что никаких сложностей в их проведении не было.

20 марта президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел русло реки Кодор в селах Уарча Гулрыпшского района и Адзюбжа Очамчырского района, которые оказались под угрозой подтопления во время весеннего паводка. 

По итогам осмотра русла реки Кодор глава государства поручил соответствующим ведомствам изучить ситуацию и выработать предложения по недопущению затопления домов и сельхозугодий в близлежащих к реке Кодор селах Гулрыпшского и Очамчырского районов.

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