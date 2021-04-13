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Технологии и план-график: Барциц рассказал о встрече с главой Минюста России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В понедельник 12 апреля в Москве состоялась встреча министров юстиции Абхазии и России, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Вопросы двустороннего межведомственного сотрудничества, внедрение электронных технологий в работу судебных исполнителей и создание совместной рабочей группы обсудили министры юстиции Абхазии и России, об этом на радио Sputnik рассказал глава Минюста республики Анри Барциц. 

© Sputnik / Максим Блинов
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Часть встречи, по словам министра, была посвящена вопросам развития электронно-цифровых технологий в Абхазии.

“Попытка корреляции наших электронных возможностей с российскими, чтобы упростить и убыстрить запросы, как граждан Абхазии, так и России. Здесь мы достигли определенных предварительных договоренностей о том, что мы будем вместе работать в этом направлении. Это будет и обмен опытом, и помощь российских специалистов, которые уже проделали этот путь”, - отметил Барциц. 

Главы ведомств также рассмотрели возможности внедрение электронных технологий в работу судисполнителей Абхазии. В частности, создание электронной базы исполнительных производств в республике по аналогии с действующей в России базой. По словам Барциц, его российский коллега Константин Чуйченко обещал оказать всестороннюю поддержку, в том числе с предоставлением необходимо программного обеспечения. 

На встрече затронули и тему судебных экспертов. Стороны договорились о предоставлении абхазским судэкспертам возможности повышения квалификации в России. 

Главным итогом встречи Анри Барциц назвал договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься более плотным, эффективным и быстрым реагированием на поставленные Минюстами России и Абхазии задачи. 

Работа за компьютером. Клавиатура.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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“Мы договорились подготовить план-график мероприятий сотрудничества между Минюстами Абхазии и России, чтобы эффективно вести эту работу. Думаю, что в течение полутора-двух месяцев мы сможем согласовать и через два-три месяца выйдем на подписание этого плана. Мы будем настойчиво вместе с нашими российскими коллегами добиваться результата. Слова моего коллеги, господина министра были следующие: "нам нужны быстрые победы". Действительно нам нужен результат. Мы приложим к этому максимум усилий”, - подчеркнул Барциц. 

Министр юстиции Абхазии добавил, что в Москве у него запланирован еще ряд встреч с российскими коллегами, но подробностями Анри Барциц пока не стал делиться. 

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