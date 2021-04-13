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Введен новый график отключений электричества в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (388)
109104
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210413/1032214593/Vveden-novyy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-v-Abkhazii.html

На всей территории республики с 6 апреля действовал веерный график отключения электричества - по часу каждые три часа.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Новый график отключений электричества будет введен на территории Абхазии с 0:00 14 апреля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Ограничения на подачу электроэнергии будут действовать по схеме: один час в светлое время суток и два часа ночью.

  • Центральная часть Сухума, Пицунда, поселок Алахаздзы, поселок Бзып, часть Галского района будут без света с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;
  • Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная и центральная части Сухума и Сухумского района, западная часть Гудаутского района - с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;
  • Западная часть Сухума и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Галский и Ткуарчалский районы, село Мерхеул - с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;
  • Гагрский района и Гагра - с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.

Абхазия получает электроэнергию по перетоку из России с декабря 2020 года до ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС, которая сейчас стоит на ремонте.

В четверг, 8 апреля, российской стороной был определен лимит, поступающей в абхазскую энергосистему электроэнергии в 7 миллионов киловатт-часов при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов, отмечают в "Черноморэнерго".

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (388)

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