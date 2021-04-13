Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 53 человек из 283 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Пациентка 1940 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Гудаутской ЦРБ 12 апреля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 23 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13774 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13274 человек.