00:47 14 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.25
  • EUR91.92
Поиск

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1263)
46801
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0d/1032215158.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210413/1032215589/Patsientka-s-COVID-19-skonchalas-v-Gudautskom-gospitale.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 53 человек из 283 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Пациентка 1940 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Гудаутской ЦРБ 12 апреля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 23 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13774 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13274 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1263)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Старт священного месяца Рамадан в разных странах
Ограничение авиасообщения России с Турцией и Танзанией: заявление Голиковой
Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться