Военнослужащие Минобороны Абхазии прошли подготовку к "Саянскому маршу"

Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" пройдет с 15 по 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили подготовку к "Саянскому маршу" в рамках АрМИ-2021, рассказал подполковник Аляс Ванача.

Он уточнил, что подготовка шла ежедневно с 8 апреля с 6:00 до 19:00 по одиннадцати специальным задачам, которые предстоит выполнить участникам конкурса в течение двух дней соревнований.

"Для того чтобы выполнить каждую из этих задач нужно преодолеть маршрут, который пролегает в горной, скальной местностях. Например, чтобы дойти до стрельбища, нужно пройти 2,5 километра по хребту. Толщина снежного покрова сейчас около четырех метров", - отметил Ванача.

Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу» © Foto / Аляс Ванача

Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу» © Foto / Аляс Ванача

Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу» © Foto / Аляс Ванача

Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу» © Foto / Аляс Ванача

Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу» © Foto / Аляс Ванача 1 / 5 © Foto / Аляс Ванача Подготовка военнослужащих Минобороны Абхазии к «Саянскому маршу»

Он подчеркнул, что климат на базе горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае во многом похож на климат в горной части Абхазии за исключением сильной пурги.

Подготовку абхазских военнослужащих также усложнила высота, на которой расположена база - около 3000 метров над уровнем моря. Первые несколько дней после приезда военнослужащие акклиматизировались. При этом тренировки все равно велись, но в более щадящем режиме.

Подполковник абхазской армии уточнил, что соревнования пройдут в два этапа, каждый из которых будет состоять из специальных задач. Общий маршрут с препятствиями составит 50 километров. Среди задач: стрельба из автомата в составе отделения, поиск пострадавшего во время снежной лавины, передвижение на лыжах в связках, подъем пострадавшего по склону, восхождение по скалам в "кошках" - специальных приспособлениях для передвижения по льду и скалам, спуск по склонам с использованием веревок.

"В первый день участники соревнований пройдут 25 километров, выполняя задачи, и остановятся в лесу, где построят себе хижину и будут в ней ночевать. Им предстоит находиться там автономно без обеспечения со стороны. Утром начнется второй этап – также маршрут в 25 километров с выполнением задач – разведка цели, ориентирование, транспортировка пострадавшего, марш в горной местности", - рассказал Ванача.

Он добавил, что все задачи на соревнованиях в сочетании с маршрутом - не из легких, но одна из наиболее сложных для военнослужащих Минобороны Абхазии - подъем по склонам в "кошках".

Ванача также подчеркнул, несмотря на то, что военнослужащие из Абхазии впервые участвуют в этих соревнованиях, в отличие от команд из других стран, настрой у них боевой и воодушевленный.

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То, как команды будут преодолевать маршрут и выполнять задачи, оценит судейская коллегия, состоящая из представителей каждой страны-участницы. Будет вестись видеосъемка с вертолета в режиме онлайн, что позволит также обеспечить безопасность членам команд и оказать помощь в нужную минуту в случае необходимости. Также в составе групп будет по одному инструктору.

Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. В "Саянском марше" примут участие шесть команд из России, Абхазии, Китая, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизия, Узбекистана и одна женская сборная России будет выступать вне конкурса.