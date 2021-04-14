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Ахра Авидзба останется под стражей до 5 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (30)
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2 апреля Сухумский городской суд принял решение о продлении содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц до 5 мая.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии не удовлетворила ходатайство стороны защиты на обжалование постановления Сухумского горсуда о продлении срока содержания под стражей Ахры Авидзба до 5 мая, сообщает корреспондент с места события.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Суд продлил срок ареста для трех охранников Ахры Авидзба

4 марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему.

Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц, до 5 апреля.

1 апреля Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Станислава Культы, Андрея Локтионова и Аслана Гуатижева на один месяц, до 4 мая 2021 года. Ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в отношении другого фигуранта дела Талеха Гасанова удовлетворено не было.

2 апреля Сухумский городской суд принял повторное решение о продлении содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц до 5 мая.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (30)

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