График отключений электричества в Абхазии изменен

Абхазия получает электроэнергию по перетоку из России с декабря 2020 года до ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС, которая сейчас стоит на ремонте.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Действующий график отключений электроэнергии по всей территории Абхазии изменен для удобства функционирования объектов жизнедеятельности, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что схема ограничений осталась прежней - один час днем и два часа ночью.

Подстанции: Сухум-2, Афон, Мцара, Дурыпш, Гудаута-тяга Т-2, Гал-110, Гал-35, Баргяп, Отобая, Ткуарчал ГРЭС, Сухум-220 - с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;

Подстанции: Очамчыра-тяга, Очамчыра-2, Мыку, Куачара, Уарча, Дранда, Агудзера, Синоп, Баслат, Цабал, Гудаута-тяга Т-1, Гудаута-110, Лыхны, Мысра-тяга, Мысра - с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;

Подстанции: Сухум-1, ИЭПиТ, Пицунда, Алахадзы, Бзып-220, Чегал, Переброска, Рухский карьер - с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;

Подстанции: Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3, Цандрыпш-Тяга, Гячрипш - с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.

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В четверг, 8 апреля, российской стороной был определен лимит, поступающей в абхазскую энергосистему электроэнергии в 7 миллионов киловатт-часов при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов, отмечают в "Черноморэнерго".