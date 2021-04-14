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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 апреля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (67)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного отрога антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В четверг 15 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, поздним вечером местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С,  днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +11°С.                               

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (67)

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