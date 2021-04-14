В Пенсионном фонде Абхазии объяснили задержку по выплатам за март

Задолженность Пенсионного фонда перед гражданами Абхазии на сегодняшний день составляет более 55 миллионов рублей. Стабилизировать ситуацию в фонде планируют лишь к третьему кварталу 2021 года.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Отставание по выплатам абхазских пенсий связано с последствиями пандемии коронавируса в Абхазии, в Пенсионный фонд республики в 2020 году не поступило более 130 миллионов рублей. Об этом на радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

В 2020 году многие коммерческие организации были освобождены на период пандемии от выплат налогов, страховых взносов. По словам Гулария, это не могло не повлиять на поступления в фонд и не отразиться на выплатах.

Свои обязательства перед Пенсионным фондом, как отметил председатель, не выполнили не только коммерческие организации, но и государственные. Один из самых крупных должников - компания "Черноморэнерго", сообщил Гулария.

"Но они предоставили нам график выплат, и уже с запуском ИнгурГЭС "Черноморэнерго" обязуется сделать начисления в Пенсионный фонд, и все будет вовремя погашаться. "Черноморэнерго" на сегодняшний день является самым крупным должником перед Пенсионным фондом Абхазии. В сегодняшней ситуации по выплатам одним из первых виновников является "Черноморэнерго", - сказал председатель Пенсионного фонда.

Еще одна причина отставания по выплатам, по словам Гулария, - увеличение количества пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Если в начале 2020 года их было 6656 человек, то к декабрю 2020 года их уже стало 8592 человека.

Сейчас Пенсионный фонд Абхазии проводит поэтапное финансирование пенсионеров по категориям. В первую очередь выплаты осуществляются инвалидам Отечественной войны народа Абхазии.

"На сегодняшний день сумма задолженности составляет около 56 миллионов рублей. Это за март месяц. Эта цифра ежедневно уменьшается. Мы ежедневно финансируем те или иные районы. Мы уже профинансировали категорию, связанную с Отечественной войной народа Абхазии, в Сухуме и Сухумском районе, Очамчырском и Ткуарчалском районах, буквально вчера отправили выплаты по Гудаутскому району. На очереди Гагрский и Гулрыпшский районы. Уже в последующем мы будем финансировать другие категории, начиная с Сухумского района", - заверил Гулария.

По его словам, сейчас уже наблюдается положительная динамика по поступлениям в Пенсионный фонд Абхазии. Стабилизировать ситуацию с начислением пенсий планируют уже в третьем квартале, примерно в июле-августе.