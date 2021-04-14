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Еще 19 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1265)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13793 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13305 человек.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 19 человек из 187 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID -19 в Абхазии
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1265)

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