Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии

На всей территории Абхазии с 13 апреля действует график веерных отключений - один час днем, два часа ночью.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Значительная часть Гудаутского района осталась без электричества из-за аварийного отключения ВЛ "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго".

Причины выясняются. Пресс-служба "Черноморэнерго" обещает своевременно сообщать о развитии ситуации.

Абхазия получает электроэнергию по перетоку из России с декабря 2020 года до ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС, которая сейчас стоит на ремонте.

В четверг, 8 апреля, российской стороной был определен лимит, поступающей в абхазскую энергосистему электроэнергии в 7 миллионов киловатт-часов при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов, отмечают в "Черноморэнерго".