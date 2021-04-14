00:31 15 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.68
  • EUR90.54
Поиск

Подача электроэнергии частично восстановлена в Гудаутском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (391)
89 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/06/1032163747.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210414/1032225628/Podacha-elektroenergii-chastichno-vosstanovlena-v-Gudautskom-rayone.html

Вечером 14 апреля из-за аварийного отключения ВЛ "Калдахуара" значительная часть Гудаутского района осталась без света.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Электроэнергия подается в части Гудаутского района и Гудауты по аварийной схеме, сообщает "Черноморэнерго".

Без подачи электроэнергии остаются пользователи ПС Лыхны и ПС Гудаута-110.

"Устранение повреждения на ВЛ Калдахуара затруднено темным временем суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аварийные бригады приступят к работе с утра 15 апреля. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (391)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Старт священного месяца Рамадан в разных странах
НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": сможет ли Россия обезопасить Донбасс
Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться