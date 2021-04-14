Подача электроэнергии частично восстановлена в Гудаутском районе

В Абхазии
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Вечером 14 апреля из-за аварийного отключения ВЛ "Калдахуара" значительная часть Гудаутского района осталась без света.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Электроэнергия подается в части Гудаутского района и Гудауты по аварийной схеме, сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остаются пользователи ПС Лыхны и ПС Гудаута-110.
"Устранение повреждения на ВЛ Калдахуара затруднено темным временем суток", - говорится в сообщении пресс-службы.
Аварийные бригады приступят к работе с утра 15 апреля.