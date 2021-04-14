Подача электроэнергии частично восстановлена в Гудаутском районе

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Еще 19 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13793 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13305 человек. 458

В Пенсионном фонде Абхазии объяснили задержку по выплатам за март Задолженность Пенсионного фонда перед гражданами Абхазии на сегодняшний день составляет более 55 миллионов рублей. Стабилизировать ситуацию в фонде планируют лишь к третьему кварталу 2021 года. 1458