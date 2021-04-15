Майнинг, наркотики и ДТП: в МВД Абхазии подвели итоги работы за три месяца 2021 года

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел расширенное совещание по результатам деятельности ведомства за первые три месяца 2021 года.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Руководители подразделений и отделов МВД Абхазии отчитались главе ведомства Дмитрию Дбар о выполнении поставленных перед ними задач, сообщает пресс-служба МВД страны.

По данным начальника штаба МВД республики Даура Ажиба, с января по март включительно зарегистрировано 197 преступлений общеуголовной направленности, 160 из которых раскрыто – 81,2%.

За аналогичный период 2020 года раскрываемость преступлений в стране составила 64,9% от 151 преступления. Как отмечают в МВД, этих показателей удалось достичь в результате усиления оперативно-розыскной деятельности по выявлению фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ.

В МВД сообщили, что Дмитрий Дбар поставил на особый контроль намеченные оперативно-розыскные мероприятия на раскрытие ряда преступлений и установление местонахождения и задержания лиц, скрывающихся от следствия и суда.

"Усильте работу по выявлению наркотических средств, оружия, чтобы в городах не стреляли. Это самое главное, от чего мы должны избавиться. Еще раз повторяю по поводу майнинга – в каждом районе, куда мы будем приезжать, если будет выявлено больше всего ферм, может пострадать начальник милиции. Есть четкий приказ президента о том, что отвечает и милиция, и главы районов, и все ведомства, которые там находятся", - сказал Дбар.

Управлением Уголовного розыска МВД задача по выявлению незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия выполнена, отмечается в репортаже пресс-службы ведомства. И здесь тоже наблюдается улучшение показателей на 25% - с 15 до 25 случаев.

Сотрудниками УКОН МВД Абхазии за 30 отчетных дней выявлено четыре преступления, связанных со сбытом наркотических средств в особом крупном размере на территории Абхазии. Раскрываемость составила 100%.

Дбар отметил положительные результаты в части обеспечения общественного порядка и безопасности на дорогах, но при этом он оценил неудовлетворительной работу районных отделов внутренних дел по выявлению отдельных категорий преступлений.

"Могу похвалить ГАИ. Хороший результат показали, но это не означает, что надо расслабляться. Уменьшилось количество аварий на дорогах, увеличилось количество штрафов за нарушения, которые вы выявляете. Это хороший результат. Вы отмечены и главой государства, и в целом Министерством внутренних дел, но все равно надо усилить рейдовые мероприятия и контроль на дорогах", - сказал Дбар.

Он добавил, что с мая подразделения ведомства перейдет на усиленный режим работы, так как впереди летний курортный сезон и количество автотранспорта на дорогах страны увеличится.

По результатам профилактических и рейдовых мероприятий, за первый квартал 2021 года сотрудниками ГАИ выявлено 18396 нарушений ПДД, что на 9336 случаев больше, чем годом ранее.

По данным замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП снизилось на 40%, на 60% меньше погибших и на 40% меньше раненых в результаты автоаварий. За первые три месяца текущего года выявлено на 783 случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам Чкадуа, сотрудникам ГАИ Абхазии запретили в строгой форме останавливать автотранспорт с иностранными госномерами, заезжающими на территорию страны для отдыха. Следить за выполнением руководства будет Управление собственной безопасности ведомства и Управление по воспитательной работе. Ответственность возложена на начальника ГАИ Батала Агрба и самого Чкадуа.

Первый замминистра внутренних дел Руслан Ажиба, который курирует оперативный блок милиции, подвел итоги криминогенной ситуации в городах и районах страны, определив меры по предупреждению, недопущению преступлений и методы их реализации по районам. Также по исполнению отдельных указаний министра за 30-дневный срок с 1 марта отчитались начальники территориальных подразделений отделов ведомства.

Глава ведомства Дмитрий Дбар также подчеркнул, что заработная плата сотрудникам МВД республики увеличена и улучшено материально-техническое оснащение органов внутренних дел, но необходимо повысить профессиональный уровень и служебную дисциплину личного состава.

Персональную ответственность и контроль за несением службы сотрудников органов внутренних дел министр возложил на руководителей подразделений ведомства.

1 марта глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар поручил в 30-дневный срок под личную ответственность начальников и первых заместителей начальников городских и районных отделов внутренних дел, начальников подразделений уголовного розыска выполнить следующие поручения:

усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов;

поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению места нахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда;

повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности – незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых.

Дмитрий Дбар также поручил по итогам на 1 марта 2021 года подготовить отчетно-аналитические материалы в части обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в республике.