Очистное сооружение в Гагре и подстанция: делегация из России продолжила инспекцию

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России находится в Абхазии в рамках проверки хода ремонтных работ, инвестируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация из России посетила канализационное очистное сооружение в Гагре, строительство которого началось в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 годов и продолжается в рамках программы 2020-2022.

Проект предусматривает два этапа строительства. По первому этапу, стоимость которого составляет 582,91 миллиона рублей, должны быть построены блок механической очистки, отстойники, система утилизации осадка, берегозащитные сооружения, внутренние инженерные сети, трансформаторная подстанция. Лимит 2021 года составляет 372 миллиона рублей.

По словам специалистов, по этому этапу необходимо актуализировать сметную стоимость, так как финансовая оценка работ была дана еще в 2016 году. После экспертной оценки сметы российскими специалистами можно будет приступать к работе, отметила министр экономики Кристина Озган.

После осмотра канализационного сооружения делегация посетила напорную станцию №4 - это основная узловая напорная станция, мощностью 12 тысяч кубометров в сутки.

Отсюда к очистными сооружениям канализации необходимо провести магистральный трубопровод в 11 километров. Стоимость проекта 240 миллионов рублей.

В конце поездки делегация посетила подстанцию "Бзыбь-220", реконструкция которой также предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

На подстанции установлен новый трансформатор мощностью 125 мегаватт и стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт. В ближайшее время на подстанцию будет доставлен еще один аналогичный трансформатор.

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллионов рублей.