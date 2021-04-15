Бизнес не по графику: как отключения света сказываются на абхазских предпринимателях

С начала апреля Абхазия живет в условиях систематического отключения электричества, и подобная ситуация будет сохраняться как минимум до завершения ремонтных работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС и запуска станции.

Какие проблемы в связи с ограничениями в подаче электричества испытывает абхазский бизнес и как предприниматели относятся к неожиданным сложностям в работе, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Бизнес и веер

Шестого апреля на всей территории республики начал действовать веерный график отключения электричества - по часу каждые три часа. Причиной этого, по сообщению "Черноморэнерго", стало проведение регламентных работ на территории России после устранения аварий на линиях "Кавкасиони" и "Гячрыпш".

Однако уже 8 апреля появилась информация о том, что ограничения на подачу электроэнергии сохранятся, так как российская сторона определила лимит поступающей в Абхазию электроэнергии в семь миллионов киловатт-часов при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов.

С 14 апреля "Черноморэнерго" ввело новый график отключения электричества – согласно которому, ограничения на подачу электроэнергии будут действовать по схеме: один час в светлое время суток и два часа ночью. Несмотря на сокращение отключения электричества с шести до трех часов в сутки, отсутствие света негативно сказалось на предприятиях, работающих в республике.

Иван Какалия руководит пекарней в городе Очамчыра, он отмечает, что в республике проблемы с электричеством были всегда, и ограничения в его подаче естественным образом мешают как населению, так и предприятиям, работа которых связана с электроэнергией.

"Но у нас не возникало таких проблем, которые мы не могли бы решить, нам дали график отключений, под который мы подстраиваем свою работу. Мы не столкнулись с такой ситуацией, при которой у нас испортилось тесто, не смогли испечь хлеб, так как знаем, когда отключат свет. На случай каких-то аварийных ситуаций у нас есть генератор, который мы предусмотрели при строительстве пекарни", - говорит он.

При этом Какалия заметил, что при отключениях электричества предприятие несет дополнительные траты. Однако не все пекарни обладают возможностями приобрести дизельный генератор – Муса руководит одной из частных пекарен в Сухуме, и по его словам, перебои электричества наносят ущерб производству.

"Допустим, мы сделали тесто, подготовили, хотим испечь хлеб, и бах – свет выключили! Потом тесто слишком поднимается, становится кислым, не можем вовремя пожарить. Иногда бывает, что свет отключают, когда хлеб уже в печи – поэтому продукция портится. Например, нам не сообщили о том, что поменяли график отключений, поэтому партию хлеба, которую мы должны были испечь, испортилась, потом мы дешево продали его людям, которые держат скот, домашнюю птицу", - рассказал предприниматель.

Наталья работает в маникюрном салоне в Гагре, по ее утверждению, отсутствие электричества существенно сказывается на бизнесе.

"У нас идет запись клиентов, и естественно нам приходится не только переносить время приема клиентов, но еще у нас есть регламент работ на определенные процедуры. Получается, что мастер не может принять клиента, потому, что слишком мало времени остается, поэтому приходится работать допоздна. Особенно, когда свет выключали через каждые три часа, был просто разрыв рабочего дня, то есть вместо пятерых человек, специалист могла принимать только три человека", - говорит она.

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В селе Тамыш расположено предприятие "Экопродукт", которое занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции.

"Наше предприятие оснащено дизельным генератором, системой аварийного включения электричества, так как нужно соблюдать микроклимат в тепличных хозяйствах. Соответственно, мы несем дополнительные расходы, и это отражается на себестоимости нашей продукции", - отметили в предприятии.

Потери бизнеса

О том, какие потери несет бизнес из-за проблем с подачей электричества, как это сказывается на предприятиях, рассказала экономист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского государственного университета Анна Адлейба.

"Потери безусловные, даже страшно предположить, что происходит с нашим малым бизнесом, особенно страдает тот бизнес, который занят в сфере продуктов питания, страдает и розничная, и оптовая торговля. Мне сложно судить о масштабах и цифрах, но трудности очевидны", - говорит она.

Специалист добавила, что абхазский бизнес испытал сложности в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нынешняя ситуация с подачей электричества также ложится тяжелым бременем на предпринимательство.

"Весь наш экономический цикл завязан на энергетике и, безусловно, это скажется на итогах деятельности нашего малого и среднего бизнеса. Тут будут финансовые потери, кассовые разрывы, бизнес не сможет выплачивать налоги, так как люди теряют продукты, товары, то есть это невосполнимый ущерб, который очень сложно подсчитать", - заметила Адлейба.

Она надеется на то, что пересмотр графика отключений электричества в республике будет способствовать тому, что бизнесу станет немного легче работать.

"Хочется также надеяться, что предстоящий курортный сезон, несмотря на все те ограничения, с которыми мы сталкиваемся с учетом прогнозируемой новой волны коронавируса, позволит нам выйти на доковидную траекторию", - сказала экономист.

Энергетическая отрасль – государственный сектор, который обслуживает интересы всего населения страны, поэтому, считает специалист, учитывая, что это стратегическое направление, государство должно нести ответственность за качество предоставляемой энергии.

"Соответственно, население вправе требовать качественного предоставления услуги, но насколько мы честны перед собой и перед своей энергетической отраслью - тоже болезненный вопрос", - отметила она.

По мнению Анны Адлейба, с учетом того, что бизнес в Абхазии в очередной раз сталкивается со сложностями, одной из мер поддержки со стороны государства могла бы стать отсрочка налоговых платежей.

"За все рано или поздно придется платить, отсрочка – это откладывание проблемы на какой-то срок. Если будет успешный курортный сезон, если бизнес будет работать не в минус, а по крайней мере на уровне покрытия расходов, то соответственно можно рассчитывать на то, что в перспективе эти расходы будут покрыты, потери будут компенсированы", - подчеркнула экономист.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. На Ингурской ГЭС ведутся ремонтные работы по реконструкции деривационного тоннеля. Планируется, что станция начнет работу в ночь с 30 апреля на 1 мая.

В последний раз тоннель ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов в год. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год. В ремонте тоннеля задействованы около 750 рабочих, которые работают в три смены по 22 часа в сутки. Ремонт обойдется в более 40 миллионов евро, 8 миллионов будет стоить ремонт деривационного тоннеля.