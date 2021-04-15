Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного отрога антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. В пятницу 16 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.