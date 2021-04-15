Более 50 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии за прошедшие сутки

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Коронавирус подтвержден в 52 случаях у прошедших тестирование 258 человек в Абхазии, сообщает Опрештаб по защите населения от COVID-19.

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В настоящее время в Гудаутской ЦРБ стационарном лечение проходят 47 человек, у 38 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным ковидом, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской - восемь, в Ткурчалской два пациента.

Таким образом, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 13845 человек. Выздоровели 13305 человек. Зарегистрировано 218 летальных случаев.