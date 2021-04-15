23:09 15 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.98
  • EUR92.23
Поиск

Более 50 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии за прошедшие сутки

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1267)
208 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210415/1032230113/Bolee-50-novykh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-Abkhazii-za-proshedshie-sutki.html

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Коронавирус подтвержден в 52 случаях у прошедших тестирование 258 человек в Абхазии, сообщает Опрештаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID -19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ стационарном лечение проходят 47 человек, у 38 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным ковидом, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской - восемь, в Ткурчалской два пациента.

Таким образом, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 13845 человек. Выздоровели 13305 человек. Зарегистрировано 218 летальных случаев.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1267)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет
Разведчики ЦВО России провели комплексные учения
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться