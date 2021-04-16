Метеорологи рассказали, какую погоду ждать в Абхазии во второй половине апреля

Второй весенний месяц в Абхазии продолжит удивлять перепадами температуры, дождями, переходящими в ливневые, и даже грозами.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Во второй половине апреля погоду на Черноморском побережье Абхазии будут формировать как южная периферия холодного антициклона с северо-запада, так и теплый сектор южного циклон. На волне их противостояния наблюдаются перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Об этом сообщают в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Ожидается переменная облачность, временами дождь, местами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман. Однако в отдельные дни при активном выносе теплого воздуха с юга ожидается повышение дневной температуры воздуха от +19°С до +24°С.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами могут быть порывы от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды 11°С - 12°С.

Волнение на море слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.