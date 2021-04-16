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Озган и Назаров рассказали об итогах совещания в правительстве Абхазии

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Делегация Министерства экономического развития России приехала с рабочим визитом в Абхазию 15 апреля для ознакомления с ходом работ по Инвестиционной программе на 2020-2022 годы.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган рассказали об итогах совещания в Кабинете министров Абхазии в пятницу 16 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания принял делегацию Минэкономразвития и Минэнерго России

"Мы рассмотрели ход реализации Инвестиционной программы, которая реализуется с участием Российской Федерации, какие есть сложности и сроки реализации. Еще один вопрос, который, наверно, самый большой по объемам и по задачам - это синхронизация законодательства России и Абхазии", - подчеркнул он. 

Среди вопросов, которые обсуждались в Кабинете министров, была сфера таможенного законодательства. 

"Обсуждали этот вопрос для того, чтобы нам синхронизировать законодательство двух государств, что, соответственно, облегчит работу с точки зрения перемещения людей и товаров, это актуально на сегодняшний день", - сказал Назаров. 

Обсуждался также вопрос энергообеспечения республики, добавил он. 

"На сегодня республика испытывает сложности в этом отношении, на наш взгляд, сложности носят системный характер. Надо синхронизировать законодательства и организационно провести ряд мероприятий, чтобы эту ситуацию исправить", - отметил Сергей Назаров. 

Министр экономики Абхазии Кристина Озган в свою очередь отметила, что один из самых главных вопросов касается решения энергетических проблем Абхазии. 

"Есть понимание того, как мы должны это делать, мы ведем серьезную работу и с Министерством энергетики и с Министерством экономического развития Российской Федерации", - сказала министр. 

Она также выразила надежду на то, что с помощью России удастся решить озвученные проблемы.

 

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