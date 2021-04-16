Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов с юга.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, в порывах от 9 до 14 метров секунду.

Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +15°С +20°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.