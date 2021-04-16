Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 апреля

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, в порывах от 9 до 14 метров секунду.
Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +15°С +20°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.