00:36 17 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.55
  • EUR90.46
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (70)
22801
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/12/1030781214.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210416/1032233707/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-aprelya.html

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов с юга.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, в порывах от 9 до 14 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С,  днем от +15°С +20°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (70)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Весна в Абхазии: восторг и радость
Плановая проверка: Минэкономразвития России осмотрело ход работ по Инвестпрограмме
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться