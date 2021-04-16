Абхазский для депутатов и декларирование доходов: комитетское заседание в Парламенте

В Парламенте Абхазии прошло заседание комитета по государственно-правовой политике. Среди обсуждаемых вопросов были проект закона, касающийся внесения изменений в закон о выборах депутатов, законопроект о декларировании доходов чиновниками и депутатами.

Депутаты также обсудили вопрос, связанный с просьбой жителей Галского района оказать законодательную помощь в восстановлении абхазской национальности и исконных абхазских фамилий.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Декларирование доходов

Комитетское заседание началось с обсуждения закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", который был принят депутатами в первом чтении 31 марта этого года.

Представляя документ, депутат Гиви Кварчия напомнил, что законопроект был отклонен во втором окончательном чтении, так как не хватило одного голоса.

"С учетом замечаний он был зарегистрирован заново и вынесен на предыдущее заседание сессии в обновленном виде, но без особых концептуальных изменений. С момента последнего заседания сессии до сегодняшнего комитетского заседания не поступило ни одного замечания или поправок от субъектов законодательной инициативы", - отметил парламентарий и обратился с просьбой вынести законопроект на ближайшей сессии Парламента для принятия его во втором и третьем окончательном чтении.

Затем он задал вопрос юристам, касаемо заполнения деклараций, депутат заметил, что в прежнем варианте предполагалось предоставлять декларации до 30 апреля, в новой редакции речь идет о 1 августа 2021 года.

"Возможно ли, в случае приятия закона, в этом году представить декларации до 1 августа, а в последующие годы – уже до 30 апреля?" – поинтересовался депутат. В ответ руководитель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба сказал, что это допустимо.

Представитель главы государства в Парламенте Саида Бутба сказала, что к представленному законопроекту больших замечаний нет, и все замечания, поступившие от Администрации президента, учтены. При этом она добавила, что есть замечание юридического характера. Она заметила нецелесообразность выделения понятия "должностное лицо", так как исходя из закона, должностные лица входят в категорию "госслужащие".

"У нас наименование закона определяет, что он касается декларирования госслужащих, и в тексте закона указывается, что к госслужащим относятся в том числе и должностные лица. Поэтому выделение отдельного понятия должностных лиц и в наименовании, и по тексту закона нецелесообразно, потому что они и так подпадают под декларирование", – отметила Саида Бутба.

В результате обсуждений комитет принял решение вынести законопроект о декларировании доходов на следующее заседание Парламента Абхазии.

Государственный язык для кандидатов в депутаты

Самое продолжительное время депутаты посвятили обсуждению поправок в закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии".

На сессии Парламента 31 марта народные избранники в первом чтении проголосовали за внесение изменений в этот закон.

Согласно изменениям, депутатом Парламента Абхазии может быть гражданин республики, владеющий государственным языком, с наличием высшего образования и имеющий стаж работы не менее пяти лет.

Говоря о предлагаемых изменениях, их инициатор – спикер Народного Собрания Валерий Кварчия – напомнил, что закон о государственном языке был принят законодательной ветвью власти еще в 2007 году. Документ предполагает, что чиновники и депутаты должны владеть и применять в своей работе абхазский язык.

"Исходя из этого, мы могли бы не вносить изменения в закон о выборах депутатов, однако Центральная избирательная комиссия говорит о том, что пока не будут внесены изменения в закон о выборах депутатов, они не могут ограничить кандидатов, не владеющих абхазским языком", - сказал спикер.

В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что документ вступит в силу с 2027 года, однако Валерий Кварчия предложил другой вариант, согласно которому для кандидатов в депутаты, окончивших абхазские школы, закон вступает в силу с момента его принятия, для выпускников неабхазских школ – с первого января 2027 года.

"Создается барьер для прохождения в законодательный орган, согласно Конституции, русский язык наряду с абхазским используется в учреждениях", - сказал руководитель комитета Валерий Агрба.

Он также добавил, что часть граждан страны не поддерживает такую поправку в закон о выборах депутатов Народного Собрания, так как в самом Парламенте и в других органах государственной власти абхазский язык не используется в делопроизводстве.

В ответ спикер Парламента Валерий Кварчия возразил, сказав, что все постановления законодательной ветви власти пишутся в том числе на абхазском языке, и добавил, что если у кого-то возникают мысли о том, что данная поправка направлена на то, чтобы создать барьер для граждан Абхазии других национальностей, то это мнение ошибочное.

"Потому что еще при Сергее Васильевиче Багапш мы составляли списки армян, владеющих абхазским языком, то же самое касается русских и других национальностей", - подчеркнул Кварчия.

По его мнению, в республике достаточно много людей неабхазской национальности, владеющих государственным языком, которые могут пополнить ряды законодательной ветви власти.

Затем слово снова взял Валерий Агрба, который предостерег коллег от скоропостижного принятия поправки. В пример он привел несвоевременное решение министра просвещения о запрете зачисления в неабхазские школы детей из абхазских семей.

"Ни одна школа не была к этому готова, поэтому это решение не продержалось и недели. Постановлением Кабинета министров решение было отменено, не нужно повторять такую ошибку, возможно, мы спешим с введением в силу изменений. Я не для себя это говорю, так как не собираюсь баллотироваться в Парламент", - сказал он.

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поддержал внесение изменений в закон о выборах депутатов, заметив, что использование абхазского языка в стране находится на очень низком уровне, в том числе в органах государственной власти. Поэтому, он считает, что вступление в силу изменений должно произойти не в 2027 году, а гораздо раньше.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба сказал, что если ситуация не изменится коренным образом, то спустя двадцать лет разговаривать на абхазском языке не сможет никто. В пример он привел то, что в некоторых школах в первом классе 100% детей не знают абхазского языка.

При этом он отметил, что к внесению поправок в закон о выборах депутатов нужно подойти осторожно, по его словам, очень важно, чтобы не было дискриминации.

"Дали ли мы возможность гражданам неабхазской национальности выучить язык полноценно? Школа не дает этих знаний. Надо определить критерии языковой компетентности для кандидатов в депутаты Парламента", - заметил он.

В итоге обсуждений большинство членов комитета по государственно-правовой политике проголосовали против того, чтобы выносить на следующую сессию Парламента поправки в закон. Руководитель комитета предложил коллегам собраться еще на одно комитетское заседания и обсудить все вопросы по данной теме.

Суды просят отсрочки внедрения АСИС

Еще одним вопросом, который обсуждался на комитетском заседании стало внедрение автоматизированной судебно-информационной системы во всех судах Абхазии.

Председатели Конституционного и Арбитражного судов обратились с просьбой к спикеру Парламента об отсрочке введения этой системы повсеместно. Председатели судов аргументировали свою просьбу тем, что у судов нет помещений, они отметили, что в данное время Конституционный суд располагается в здании библиотеки, Арбитражный в здании Службы государственной безопасности.

При этом председатель Верховного суда Манана Делба рассказала, что АСИС начал работать с 1 января в судах общей юрисдикции. Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба напомнил, что вступлении в силу автоматизированной судебно-информационной системы откладывалось не раз.

Он также отметил, что система АСИС должна заработать во всех судах Абхазии с 1 июля 2021 года, но, учитывая то обстоятельство, что Конституционный суд республики временно располагается в здании библиотеки, а выделенное государством помещение еще не готово для работы, они просят отсрочить введение АСИС на три года.

Подобное обращение поступило также от Арбитражного суда, где есть проблемы технического характера, проинформировал Валерий Агрба.

Как сообщила председатель Верховного суда, в большинстве судов республики не установлено оборудование для АСИС, так как нет залов заседаний и ремонта в зданиях судов.

В своей речи представитель президента в Парламенте Саида Бутба сказала, что обеспечение автоматизированной судебно-информационной системой не зависит от наличия у судов зданий. Она отметила, что все, что необходимо сделать для того, чтобы система заработала, это наличие программного обеспечения и рабочих мест у судей и их помощников.

Восстановить абхазскую фамилию и национальность

Еще одной темой обсуждений парламентского комитета стало предложение о внесении изменений в закон "Об актах гражданского состояния", которые способствовали бы упрощению восстановления исконных абхазских фамилий и абхазской национальности для жителей Галского района.

Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что многие жители Галского района, имеющие абхазское происхождение, желают восстановить свои фамилии и национальность, и государство должно помочь им это сделать.

Однако этот вопрос вызвал различные мнения, в частности, некоторые депутаты отмечали, что нельзя допустить того, чтобы абхазские фамилии и национальность предоставлялись без соответствующего контроля.

Представитель президента в Парламенте Саида Бутба отметила, что помимо определения категорий, кто имеет право на восстановление абхазской фамилии, нужно четко понимать, как можно это сделать.

"Наш законопроект должен быть дополнен нормами, которые определяют, в каком порядке, в какой ЗАГС должен обратиться человек, по месту жительства или фактического проживания, или же по месту регистрации. Это очень важно, какие документы он должен предоставить, какие должны быть внесены изменения в акты гражданского состояния. При этом я считаю, что нужно разделить акты гражданского состояния восстановления абхазской фамилии и восстановление абхазской национальности, потому что у нас есть люди абхазской национальности, но записаны грузинами, это два разных акта", - подчеркнула она.

Она предложила создать реестр фамилий и их производных, которые были утрачены или искажены во время сталинских репрессий.

"Допустим, там будет написано Зухба и Зухбая, и человек будет знать, что его фамилия в этом списке есть, он может обратиться, так как этот перечень будет утвержден в Академии наук Абхазии", - сказала Саида Бутба.

Парламентарии отметили, что этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке.