Число случаев коронавируса в Абхазии выросло на 37 за прошедшие сутки

Оперативный штаб по коронавирусу призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Ограничительные меры действуют до 12 мая.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 238 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 37 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID -19 в Абхазии

В Гудаутской больнице на стационарном лечении сейчас находятся 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 25 пациентов– средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской - восемь, в Ткурчалской ЦРБ два пациента.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13882 случая. Выздоровели 13338 человек. Зарегистрировано 218 летальных исходов.