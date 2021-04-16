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Число случаев коронавируса в Абхазии выросло на 37 за прошедшие сутки

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1269)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210416/1032235098/Chislo-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-vyroslo-na-37-za-proshedshie-sutki-.html

Оперативный штаб по коронавирусу призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Ограничительные меры действуют до 12 мая.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 238 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 37 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID -19 в Абхазии

В Гудаутской больнице на стационарном лечении сейчас находятся 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 25 пациентов– средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской - восемь, в Ткурчалской ЦРБ два пациента.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13882 случая. Выздоровели 13338 человек. Зарегистрировано 218 летальных исходов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1269)

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