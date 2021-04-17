Электронную базу вакансий и резюме запустили в Абхазии

Большая часть граждан, которые обращаются в Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии с просьбой помочь найти работу, - это жители Сухума.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Электронную базу вакансий и резюме запустило Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии, рассказала ведущему радио Sputnik начальник управления по труду и занятости ведомства Илона Гумба.

Работодатели и соискатели смогут оставлять свои заявки на сайте ausura.su.

"Это первая новая электронная база труда. Надеюсь, что с ее появлением ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону. Называется она "ausura.su" и каждый гражданин может пользоваться ее свободно и бесплатно. Как соискатели, так и работодатели смогут в свободном доступе на этом сайте оставить резюме. Если кто-то не знает, как правильно заполнить анкету, есть образцы. Также есть специальные резюме для работодателей, чтобы сообщить нам о вакантных местах", - отметила Гумба.

Гумба подчеркнула, что заявки, которые приходят на официальную почту министерства, сотрудники управления будут обрабатывать и вносить уточнения. После выяснений всех необходимых деталей, заявки публикуются на сайте.

Сайт по трудоустройству уже заработал, но для тех, кто не очень хорошо владеет современными технологиями, есть возможность подать заявку о поиске работников или самой работы в письменном виде в управление по труду и занятости.

"Большинство анкет поступает от соискателей работы. Заявок о вакантных местах очень мало и поэтому, я надеюсь, что заявок именно о вакантных местах с появлением данной базы будет намного больше", - добавила Гумба.

Согласно второй части статьи 151 Трудового кодекса, работодатель обязан предоставлять информацию о наличии свободных рабочих мест уполномоченному органу. По словам начальника управления по труду и занятости, разработан проект закона об ответственности за неисполнение статьи 151 ТК, который предусматривает административную ответственность за это нарушение.

Планируется начать вести персональный учет работников для понимания того, сколько людей трудоустроено и для регулирования вакантных мест у работодателей.

Гумба уточнила, что сайт был разработан "Агентством правительственной связи Республики Абхазия" по заказу ведомства. Объявления, где не будет контактных данных, будут проверять сотрудники управления, уточнять условия предоставляемой работы, детали предложений и только после этого оно будет размещено на портале.

По ее данным, большая часть граждан, которые обращаются в ведомство с просьбой помочь найти работу, - это жители Сухума.

"В основном это взрослое поколение. За 2020 год в нашем управлении 65 заявок от тех, кто ищет работу. Очень маленький процент о свободных вакантных местах. Это и госучреждения, и коммерческие организации. В сравнение со статистикой по соискателям, эти цифры очень маленькие", - рассказала Илона Гумба.

Сотрудники управления стараются найти работу обращающимся в том числе по личным контактам, поделилась Гумба. По ее словам, за прошлый месяц удалось трудоустроить троих человек.

Как показывает практика, подавляющая большинство тех, кто обращается в управление, - разнорабочие. Около 10% общего количества - это юристы, преподаватели.