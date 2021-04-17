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Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1270)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 42 человек из 187 протестированных за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Пациент 67 лет с диагнозом COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 36 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 25 пациентов– средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткурчалской ЦРБ 2 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13924 человека. Зарегистрировано 219 летальных случаев. Выздоровели 13338 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1270)

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