Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. В понедельник 19 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.