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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 апреля

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (72)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Во вторник 20 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром преимущественно  без осадков, туман, днем временами слабый дождь, местами переходящий в умеренный, а поздним вечером - в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С,  днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +12°С.                               

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (72)

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