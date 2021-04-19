Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Во вторник 20 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, туман, днем временами слабый дождь, местами переходящий в умеренный, а поздним вечером - в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.