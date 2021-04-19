Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 апреля

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Во вторник 20 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, туман, днем временами слабый дождь, местами переходящий в умеренный, а поздним вечером - в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.