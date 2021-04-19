Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях в мае

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускаются не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В связи с объявлением в России 3 и 10 мая нерабочими днями консульский отдел будет закрыт, об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

В мае прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет производиться по прилагаемому графику.

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 23 марта 2021 года и позже, будет опубликован в конце мая.

Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. В пятницу до 16:00.

Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а также в пятницу с 9:00 до 12:45.



