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Оформление и выдача биометрических заграничных паспортов

Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях в мае

© Sputnik / Виталий Аньков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210419/1032253444/Konsulskiy-otdel-posolstva-Rossii-v-Abkhazii-soobschaet-o-nerabochikh-dnyakh-v-mae.html

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел допускаются не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В связи с объявлением в России 3 и 10 мая нерабочими днями консульский отдел будет закрыт, об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

В мае прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет производиться по прилагаемому графику.

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 23 марта 2021 года и позже, будет опубликован в конце мая.

© Foto / facebook / Посольство России в Абхазии
Дата приема анкет

Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. В пятницу до 16:00.

Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а также в пятницу с 9:00 до 12:45.

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