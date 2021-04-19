23:44 19 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR91.48
Поиск

Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 220

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1271)
394 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148862.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210419/1032255168/Chislo-smertey-ot-COVID-19-v-Abkhazii-dostiglo-220-.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 78 человек из 340 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Число смертей от COVID-19 в Абхазии с начала пандемии достигло 220, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

17 апреля в Гудаутском ковидном центре скончался пациент 1932 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция. 

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14002 человека. Выздоровели 13350 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1271)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Женский космос, или первые женщины-астронавты разных стран
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться