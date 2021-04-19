Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 220

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 78 человек из 340 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Число смертей от COVID-19 в Абхазии с начала пандемии достигло 220, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

17 апреля в Гудаутском ковидном центре скончался пациент 1932 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14002 человека. Выздоровели 13350 человек.