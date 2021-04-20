Сотрудники МВД Абхазии подверглись взысканиям после появившегося в сети видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники МВД Абхазии нарушают правила дорожного движения. Это послужило поводом проведения служебной проверки.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В отношении сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, нарушивших правила дорожного движения, применены меры взыскания, объявлены выговоры и выписаны протоколы за административное правонарушение. Об этом сообщает сайт ведомства.

"За пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, в отношении нарушителей выписаны протоколы по части 2 статьи 117 Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Начальник Госавтоинспекции республики Батал Агрба отметил, что сотрудники правоохранительных органов и военизированных подразделений, имеющие специальное звание и статус, совершившие административное правонарушение, в частности дорожно-транспортного движения, подлежат взысканиям, согласно административному уставу.

В некоторых случаях, продолжил он, при наличии служебной необходимости, сотрудники милиции могут отступить от требований дорожного движения, но при этом на служебном автомобиле обязательно должны быть включены специальные сигналы и проблесковые маячки.

"Если нарушение дорожного движения совершено без применения специальных сигналов, то в отношении сотрудников имеются основания для возбуждения дела об административном взыскании. Поводом может служить как обращение граждан о выявленном правонарушении, непосредственно уполномоченным должностным лицом, так и иные источники информации из СМИ", - подчеркнул Батал Агрба.

МВД сообщает, что личный состав отдела внутренних дел ориентирован на строгое исполнение правовых норм. Управление по воспитательной работе принимает меры по недопущению аналогичных правонарушений, проводится индивидуальная профилактическая работа в рамках профессионального и нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел.

"Управление по воспитательной работе проводит все необходимые мероприятия по предотвращению и выявлению нарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел. В соответствии со статьей 16 Кодекса об административных правонарушениях, сотрудники и начальство несут ответственность в соответствии с дисциплинарным уставом", - сказал исполняющий обязанности начальника Управления по воспитательной работе МВД Денис Тания.

Он также сообщил, что согласно приказу министра внутренних дел, в центральном аппарате МВД и районах республики проводятся занятия по повышению уровня знания нормативно-правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, сказал Тания.