Ушел из жизни военный историк Валико Пачулия

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ушел из жизни военный историк, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Валико Пачулия, ученому было 72 года.

"Валико Меджидович Пачулия – большой абхазский историк, патриот, который сделал очень многое для исторической науки Абхазии. Он был специалистом, который прошел курс военного историка, во время и после войны ученый совмещал работу в Абхазском институте гуманитарных исследований с работой начальника военно-исторического архива Минобороны", - сказал в интервью Sputnik историк Сослан Салакая.

Он подчеркнул, что вклад Валико Пачулия в абхазскую историографию очень значителен, в том числе ему принадлежат работы, посвященные Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Одно из его достижений - это работа "Абхазия: Документы свидетельствуют 1937-1953". Сам по себе Валико Меджидович был прекрасным человеком, очень скромным, он никогда не пытался себя выпячивать. Поэтому, к сожалению, многие его работы были нами недостаточно оценены, он не получил государственные премии за свои работы, не получил звания заслуженного деятеля науки, хотя кто, как не он, его достоин", - подчеркнул Сослан Салакая.

Валико Пачулия – военный историк, кандидат исторических наук, полковник Абхазской армии. Окончил исторический факультет Сухумского государственного пединститута имени А.М. Горького в 1976 году. Работал директором восьмилетней школы в Анухуа. Учился в целевой аспирантуре Института истории СССР АН СССР в Москве и окончил с представлением диссертации к защите в 1984 году. Защитил диссертацию на военную тематику в Москве в 1986 году.

Работал младшим, а затем старшим научным сотрудником отдела истории Абхазского института языка, литературы и истории имени. Д.И. Гулиа АН ГССР (1985-1992 гг.), одновременно являлся ученым секретарем Исторического общества Абхазии (1987-1992 гг.). Принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, являлся членом Народного форума Абхазии, непосредственно участвовал в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

В послевоенный период служил в Абхазской армии в должности начальника историко-архивного отдела Минобороны Абхазии с 1993 по 2008 годы, старшего научного сотрудника, а затем ведущего научного сотрудника Архива министерства обороны. Совмещал службу с работой в АбИГИ имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии.

Участвовал в военных операциях в Галском районе в мае 1998 года, антитеррористической в Кодорском ущелье в октябре 2001 года, в освобождении Верхне-Кодорского ущелья в августе 2008 года.

Создал немало разработок по истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и Вооруженных сил Абхазии. Под его руководством был создан архив Министерства обороны Абхазии, он ввел в научный оборот немало документов. Систематически публиковал книги, статьи, выступал с докладами и сообщениями на научных форумах различного уровня.