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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (73)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта циклона с северо-запада.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. В среду 21 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, местами переходящий в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +12°С.                               

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (73)

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