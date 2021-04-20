Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 апреля

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. В среду 21 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, местами переходящий в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.