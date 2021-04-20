Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 апреля

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. В среду 21 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, местами переходящий в сильный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.