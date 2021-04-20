Генпрокуратура Абхазии запросила восемь лет лишения свободы для Бориса Ачба

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора РУП "Абхазавтодор" Бориса Ачба поступило для рассмотрения в Сухумский городской суд 5 ноября 2020 года.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии запросила восемь лет и шесть месяцев лишения свободы для экс-гендиректора "Абхазавтодора" Бориса Ачба, который обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии обвинения, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана 27 февраля 2017 года составил письмо на имя действующего тогда президента Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения.

По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства, сообщив, что из-за погодных условий, паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения.

После этого из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

По словам представителя Генеральной прокуратуры прокурора Эльвиры Хазириши, в 2016 и 2017 годах никаких природных катаклизмов, в результате которых пострадали русла рек Аапста и Хыпста, не было. Это подтверждается со слов глав администраций сел, представителей МЧС Гудаутского района, экологической службы и главы администрации Гудаутского района.

Также, по словам прокурора, вымышленная организация "ЮгСтройКомплект" не имеет никакой материально-технической базы и не смогла бы выполнить тот объем работ, который был установлен в проектно-сметной документации.

"Допрошенные свидетели, в том числе представители Службы государственной безопасности и главы администраций сел, говорят о том, что работы выполнены не были. При этом акт приема работ был подписан в 2017 году", - добавила прокурор.

Хазириши отметила, что допрошенный ранее свидетель-эксперт объяснила, что река Хыпста является берегообразующей и проблем в виде паводков не создает уже на протяжении долгого времени.

"Также допрошенный специалист Эсфирь Майтоп, которая выезжала на место и осматривала русло реки, говорит, что ни камни, ни мусор не вывозились из русла реки Хыпста. Если бы эти работы проводились, была бы насыпь, объемом шесть метров, глубина реки увеличилась бы на 2,5 метра. Отсутствие остаточных работ говорит о том, что указанный объем работы выполнен не был", - сказала она.

Адвокат Бориса Ачба Инга Габилаиа категорически не согласилась с обвинениями в адрес своего подзащитного. По ее словам, то, что проблемы на реках Хыпста и Аапста действительно существовали, подтверждает сам экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, однако обвинение это в расчет не берет.

Ее удивило, что если, по версии следствия, СГБ знала, что работы в 2017 году на реках не проводились, то почему не последовала соответствующая реакция, что можно рассматривать как укрывательство преступления.

"Следствие не смогло установить, что работы, указанные в проектно-сметной документации, выполнены не были. Установить это без специальных познаний невозможно, это не смогли установить даже заявленные свидетели, ведь они сами заявили, что для исследования нужны гидрологи, гидрогеологи и гидротехники, которых в Абхазии нет", - добавила она.

Адвокат уверена, что гособвинение не провело экспертизу, либо потому что привлечение экспертов слишком дорого и нерационально, и СГБ было очевидно, что будет вынесен обвинительный приговор, либо следствие связывалось со специалистами, которые объяснили, что спустя 3,5 года установить факты проведения работ невозможно.

Свое мнение высказал и сам Борис Ачба. По его словам, работы на реках Аапста и Хыпста были необходимы в тех же целях, в которых сейчас ведутся очистительные работы на реке Кодор, чтобы избежать стихийных бедствий.

Он отметил, что руководство страны лично обратилось к нему с просьбой взять под контроль проблемные участки рек, о чем он и сообщил бывшему главе администрации Гудауты Руслану Ладария, который не высказался против.

"Я рассказал президенту, что был на объекте и доложил о состоянии. Мне сказали, срочно выполнять работы и обещали помочь средствами, что и было сделано. Об исполняющей компании ("ЮгСтройКомплект" – ред.) я слышал в первый раз, но мне не пришло в голову сомневаться в главе государства", - рассказал он.

По мнению Ачба, его вина не доказана, а право на справедливое судебное расследование нарушается. Кроме того, он заявил, что Филимонов – лицо не вымышленное, его личность называл следователь СГБ Адлейба, но в материалах следствия отражать этого факта не стал. Кто именно этот загадочный предприниматель Филимонов, обвиняемый так и не рассказал.

"Я не присваивал этих денег. Ни с каким Филимоновым в сговор не вступал. К этим деньгам никакого отношения не имею. Говорить о хищении этих средств - полный абсурд, это голословные обвинения. Мое личное мнение – надо мной ведется политическая расправа", - добавил он.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии.

​Ранее в отношении Бориса Ачба была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с установленными у него медицинскими противопоказаниями для содержания под стражей. Габилаиа обратилась к суду с просьбой, в случае вынесения обвинительного приговора учесть, что Ачба страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью, что входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 год. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником Жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.