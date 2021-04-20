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Диагноз COVID-19 подтвержден у 63 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1272)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14065 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13350 человек.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 63 человек из 323 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 35 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19 состояние здоровья 7 пациентов - тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1272)

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