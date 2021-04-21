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"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (175)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210421/1032264028/Ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-pokupku-kolyasok-dlya-malomobilnykh-detey.html

Фонд "Ашана" проводит сбор средств в рамках проекта "Навстречу жизни" совместно с ассоциацией "Инва-Содействие".

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на приобретение колясок семерым подопечным фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Правильно подобранные инвалидные коляски для детей с ДЦП не только способствуют их мобильности и свободе передвижения, но и учитывают особенности заболевания ребенка, поэтому для всех семерых подопечных были проведены индивидуальные замеры в зависимости от веса, роста, возраста и диагноза.

Для покупки колясок необходимо собрать 340 тысяч рублей. По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, заказывать оборудование будет ассоциация "Инва-Содействие" у европейских партнеров.

Мама подопечной фонда Аниты Харчилава Марта Чалач-оглы рассказала, что девочка может передвигаться самостоятельно с помощью трости, но не больше 100 метров. Чтобы отвозить девочку на обследования, ей необходима коляска. Собственного транспорта у Аниты нет, поэтому каждый раз приходится просить у знакомых. 

  • "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей

"Я очень рада, что появилась такая возможность для нас. Потому что с нашей пенсией приобрести такое оборудование невозможно", - добавила женщина.

Председатель ассоциации "Инва-Cодействие" Алхас Тхагушев отметил, что недостаточно приобрести коляски, необходимо создать доступную среду для передвижения маломобильных людей.

"Если мы все так же будем строить объекты, которые недоступны – это форменное безобразие. Выдавать человеку коляску, чтобы он ездил по дому, это неправильно, коляска должна помогать интегрироваться в общество. Я надеюсь, что наше государство обратит на это внимание, государство обязано взяться за эту проблему системно", - сказал он.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

Темы:
Спасем жизнь вместе (175)

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