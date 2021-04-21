СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на приобретение колясок семерым подопечным фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Правильно подобранные инвалидные коляски для детей с ДЦП не только способствуют их мобильности и свободе передвижения, но и учитывают особенности заболевания ребенка, поэтому для всех семерых подопечных были проведены индивидуальные замеры в зависимости от веса, роста, возраста и диагноза.

Для покупки колясок необходимо собрать 340 тысяч рублей. По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, заказывать оборудование будет ассоциация "Инва-Содействие" у европейских партнеров.

Мама подопечной фонда Аниты Харчилава Марта Чалач-оглы рассказала, что девочка может передвигаться самостоятельно с помощью трости, но не больше 100 метров. Чтобы отвозить девочку на обследования, ей необходима коляска. Собственного транспорта у Аниты нет, поэтому каждый раз приходится просить у знакомых.

"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей © Sputnik / Томас Тхайцук

"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей © Sputnik / Томас Тхайцук

"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей © Sputnik / Томас Тхайцук

"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей © Sputnik / Томас Тхайцук

"Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук "Ашана" открыл сбор средств на покупку колясок для маломобильных детей

"Я очень рада, что появилась такая возможность для нас. Потому что с нашей пенсией приобрести такое оборудование невозможно", - добавила женщина.

Председатель ассоциации "Инва-Cодействие" Алхас Тхагушев отметил, что недостаточно приобрести коляски, необходимо создать доступную среду для передвижения маломобильных людей.

"Если мы все так же будем строить объекты, которые недоступны – это форменное безобразие. Выдавать человеку коляску, чтобы он ездил по дому, это неправильно, коляска должна помогать интегрироваться в общество. Я надеюсь, что наше государство обратит на это внимание, государство обязано взяться за эту проблему системно", - сказал он.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".