Музей Боевой Славы в Сухуме подготовил план мероприятий ко Дню 76-летия Победы

В это году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во время войны на фронтах воевали более 55 тысяч жителей Абхазии.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне музей проведет запланированные мероприятия, рассказал в интервью радио Sputnik замдиректора музея Боевой Славы Абхазии Николай Медвенский.

Так, 7 мая в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране и разрешения соответствующих органов, в здании музея планируется провести брейнринг среди школьников 9-11 классов по теме событий Великой Отечественной войны. В течение минуты команда из четырех человек должна будет найти ответ на вопрос. Такой формат игры проводится ко Дню Победы не в первый раз.

"Уровень подготовки у ребят хороший, на 4+, в некоторых случаях даже на 5. То, что ребят интересует и волнует эта тема, это прекрасно", - добавил Медвенский.

К 9 Мая сотрудники музея проведут субботники на могилах героев Советского Союза, которые покоятся в Абхазии.

Также продолжается работа над оцифровкой документов, писем, фотографий времен Великой Отечественной войны.

В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Сухуме пройдет возложение цветов к Памятнику неизвестному солдату.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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