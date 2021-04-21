Музей Боевой Славы в Сухуме подготовил план мероприятий ко Дню 76-летия Победы

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне музей проведет запланированные мероприятия, рассказал в интервью радио Sputnik замдиректора музея Боевой Славы Абхазии Николай Медвенский.
Так, 7 мая в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране и разрешения соответствующих органов, в здании музея планируется провести брейнринг среди школьников 9-11 классов по теме событий Великой Отечественной войны. В течение минуты команда из четырех человек должна будет найти ответ на вопрос. Такой формат игры проводится ко Дню Победы не в первый раз.
"Уровень подготовки у ребят хороший, на 4+, в некоторых случаях даже на 5. То, что ребят интересует и волнует эта тема, это прекрасно", - добавил Медвенский.
К 9 Мая сотрудники музея проведут субботники на могилах героев Советского Союза, которые покоятся в Абхазии.
Также продолжается работа над оцифровкой документов, писем, фотографий времен Великой Отечественной войны.
В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Сухуме пройдет возложение цветов к Памятнику неизвестному солдату.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
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