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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 апреля

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (74)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западного отрога холодного Сибирского антициклона.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В четверг 22 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, возможен моросящий дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (74)

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