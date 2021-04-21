Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 апреля

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В четверг 22 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, возможен моросящий дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.