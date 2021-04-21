"Конгресс народа Абхазии" будет создан в республике

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. По инициативе Центра социально-экономических исследований предложено создать в республике общественное движение "Конгресс народа Абхазии".

"С тех пор как было создано общественное движение "Аидгылара", прошло уже более 30 лет. Оно создавалось в условиях, когда советская система рушилась, а центробежные движения стремительно разворачивались, абхазский народ оказался совершенно беззащитным, он мог рассчитывать только на себя", - сказал директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.

Создание движения "Аидгылара" было ответом абхазского народа на этот вызов, подчеркнул он.

"Такие же организации создавались и другими этническими общинами Абхазии - русскими, армянами, греками и другими, которые в связи с продолжавшимся нарастанием напряжения объединились в "Аидгылара", в единый союз. При мощной поддержке общественного движения лидерам Абхазии удалось договориться с руководством Грузии о проведении выборов в Верховный Совет Абхазии путем квотирования", - сказал он.

Объединение народа в непростых условиях позволило успешно провести выборы в Верховный Совет Абхазии, победить в войне с Грузией, выстоять блокаду, принять Конституцию и избрать президента, заметил Дамениа.

"К сожалению, после войны в силу разных причин ей не удалось возродить свою работу, вследствие чего образовался определенный вакуум в сфере живого взаимодействия власти и народа. Попытки политических партий заполнить этот вакуум не дают желаемого результата, заполнять его стали различные группировки, которые формировались, как правило, по узким корпоративным интересам. Разумеется, служить интересам общества они не могут", - сказал он.

По существу, народ оказался в определенной степени отстраненным от политической жизни общества, что не соответствует не только этническим и культурным традициям, но и нормам, которые предусмотрены Конституцией, подчеркнул директор.

"Депутат, которому избиратель передает часть своих конституционных полномочий, фактически перестает быть зависимым от него. Образовавшийся между властью и руководством пробел уже стал одним из дестабилизирующих факторов, ведущих к противостоянию между ними и тормозящих развитие общества", - считает Дамениа.

Для того чтобы устранить этот пробел и выйти на путь развития страны, необходимо создать общественное движение "Конгресс народа Абхазии". Его цель – сплочение народа Абхазии в единую силу для обеспечения безопасности и благополучия общества, укрепление его жизнеспособности в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз, сказал руководитель ЦСЭИ.

"Задача конгресса – активное содействие в проведении внутренней государственной политики, улучшение качества управления государственной власти, восстановление правового и социального порядка и решения проблем занятости населения, укрепление культурных ценностей, улучшение качества жизни человека, обеспечение информационной безопасности и так далее", - сказал он.

Общественному движению предстоит выполнять функции политических организаций, которые недостаточно активно работают в стране, заметил Дамениа. Он также сообщил, что конгресс будет состоять из 350 членов, избранных в 35 округах, что будет определять его легитимность.

"В его состав должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере, ведущих отраслях экономики. Конгресс по существу - это институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления", - подчеркнул он.

Коллегия выборщиков используется во многих странах мира, в том числе и в США, заметил Дамениа.

"Он важен нам, поскольку наши избиратели далеко не всегда понимают, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого они собираются голосовать. Институт выборщиков вполне соответствует нашей культурно-исторической традиции, и возрождение его востребовано самой нашей жизнью", – отметил руководитель Центра.

Свои мысли о создании общественного движения "Конгресс народа Абхазии" высказали участники встречи. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заметил, что не будет пока давать экспертное мнение по поводу планов по созданию общественного движения.

"Пока очень мало вводных данных, я не буду уходить в сторону правового характера, потому что мы должны понимать, насколько это будет коррелировать с действующей Конституцией и теми правами и свободами, которые заложены отцами основателями Конституции. Безусловно, это должно стать предметом глубокого и серьезного изучения. Это, конечно, мы все изучим, но я доверяю тем людям, которые этим занимаются, и выражаю вам свои искренние человеческие и профессиональные симпатии", - сказал Барциц.

Депутат Парламента Рауль Лолуа поддержал идею создания общественного движения "Конгресс народа Абхазии".

"В Парламенте очень много сил, заинтересованных нашей политической системой, посмотрим как это будет. Я всегда поддерживал вас, ваши важные предложения, но сделать это нужно аккуратно, чтобы не навредить, потому что у нас так или иначе есть определенный баланс, мы потихоньку развиваемся, скорость, правда, небольшая", - подчеркнул парламентарий.

Затем секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сказал, что для того чтобы достигнуть общественного консенсуса, нужно провести большую работу.

"Для такого диалога с обществом осталось не так много времени, кажется, что еще год до выборов, но нужно найти согласие между политическими силами, общественными организациями, разными этническими группами. Если мы сможем это сделать, это было бы хорошо, конечно, ссылки на тот первый парламент могут быть ориентиром, но надо сказать, что тогда у нас общество было единым, тогда мы все сплотились вокруг одной идеи. У нас нет очевидного развития, потому что у нас нет единства в обществе, никакое общество не может развиваться, когда такое разобщение внутри. Самая главная наша задача - это единство, и та модель, которую вы предлагаете, конечно, привлекательна", - подчеркнул он.

В конце встречи модератор встречи, экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава сказала, что организационные вопросы, связанные с созданием общественной организации "Конгресс народа Абхазии", будет решать специально созданная группа, состоящая из 25 человек.

В работе круглого стола "О новой модели избирательной системы" приняли участие руководители органов власти Абхазии, депутат Парламента, творческая и научная интеллигенция, представители этнических общин страны, представители административных территориальных единиц.