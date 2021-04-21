Еще 52 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

В Абхазии
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14117 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13350 человек.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 52 человек из 261 протестированного за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, у 36 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.