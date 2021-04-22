Рождаемость в Абхазии за первый квартал превысила показатели 2020 года

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Триста семь детей родилось в Абхазии за первый квартал 2021 года, пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минздрав республики.
По данным ведомства, из общего числа родившихся детей - 157 девочек, 151 мальчик, один случай смертельный.
Отмечается, что 200 детей абхазской национальности, 18 - русские, 35 - армяне, 41 - грузины, 14 - других национальностей.
За аналогичный период 2020 года детей родилось меньше – 282, из них 148 мальчиков и 133 девочки, три случая смерти новорожденных. 175 детей, родившихся в первом квартале 2020 года - абхазской национальности, 27 – русские, 29 – армяне, 39 – грузины, 11 – других национальностей.
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