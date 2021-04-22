Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 апреля

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В пятницу 23 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем - без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.