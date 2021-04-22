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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (75)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В пятницу 23 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем - без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление высокое, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С,  днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (75)

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