Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В пятницу 23 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем - без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление высокое, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.