Коронавирус подтвержден у 65 человек за сутки в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13375 человек.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Диагноз коронавирунсая инфекция подтвержден у 65 человек из 257 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.