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Коронавирус подтвержден у 65 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1275)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13375 человек.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Диагноз коронавирунсая инфекция подтвержден у 65 человек из 257 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1275)

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