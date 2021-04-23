Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 апреля

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
В субботу без осадков, в воскресенье ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, поздним вечером - дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60–90%.