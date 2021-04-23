Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 апреля

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

В субботу без осадков, в воскресенье ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, поздним вечером - дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.