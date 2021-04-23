На лечение граждан за пределами Абхазии выделено 11 миллионов рублей с начала года

По программе Минздрава с начала 2021 года было профинансировано лечение 101 гражданина Абхазии за пределами республики.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Одиннадцать миллионов рублей выделено в рамках программы по лечению граждан за пределами Республики Абхазия с начала года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения на встрече с премьер-министром Александром Анкваб.

Всего профинансировано лечение 101 гражданина.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором РУП "Абхазфармация" Рустамом Адлейба в пятницу 23 апреля.

На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией правительственных программ в сфере здравоохранения.

Представители Минздрава отметили, что с 1 января 2021 года программы ведомства профинансированы на 62,7 миллиона рублей. Это 30% от общего объема средств, заложенных на реализацию программ в сфере здравоохранения на год.

Стартовала также программа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: из 50 миллионов рублей, заложенных в республиканский бюджет, выделено Минфином свыше 12 миллионов.

На встрече было отмечено, что в 2020 году образовался дефицит средств по программам, связанным с лечением больных туберкулезом и сахарным диабетом. В связи с этим премьер-министр поручил эффективнее координировать взаимоотношения ведомств в части осуществления закупки препаратов и расходных материалов, отслеживать плановое распределение ресурсов по лечебным учреждениям, гибко и оперативно реагировать на дефициты и изменения потребностей.