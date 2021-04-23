Начальник Спецприемника МВД Абхазии обвинен в превышении полномочий

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Абхазии Габния Муртаза Руслановича, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

22 апреля 2021 года в следственное управление Генпрокуратуры из Управления собственной безопасности МВД поступило сообщение о преступлении. По материалам проверки выяснились следующие обстоятельства:

Вечером 26 марта 2021 года Габния Муртаз, прибыв по месту работы в специальный приемник-распределитель МВД, без постановления суда, из личной заинтересованности в силу сложившихся добрососедских отношений, освободил из камеры №3 СПР МВД РА Когония Милора Бесиковича.

Задержанный Когония был арестован на 15 суток на основании постановления Сухумского городского суда от 22 марта 2021 года.

В тот же вечер Габния отвез освобожденного им Когония по его месту жительства.

По статье 288 УК Абхазии - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства, наказывается: