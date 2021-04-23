Минобороны Абхазии начало весенний призыв на военную службу

Президент поручил призвать с 1 апреля по 30 июня 2021 года на военную службу граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство обороны Абхазии приступило к весеннему призыву на срочную военную службу в пятницу 23 апреля.

Призыв прошел в торжественной обстановке. Утром представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы, после чего отдел культуры администрации Сухума организовал для будущих солдат концерт.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Абхазии Роланда Джоджуа, по традиции первый день призыва проходит в торжественной атмосфере, но концерты организовывать удается не всегда.

"Я думаю, что все отреагировали положительно, с воодушевлением и готовы служить своей Родине", - добавил он.

После концерта призывники были распределены по воинским частям и подразделениям Минобороны.

Весенний призыв на военную службы в войсках Минобороны Абхазии продлится до 30 июня.

На основании законов Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе" и "Обобороне" президент поручил призвать с 1 апреля по 30 июня 2021 года на военную службу граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Указано также уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.



