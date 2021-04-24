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Колесо обозрения построят в Гагре к лету

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В Абхазии
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Колесо обозрения в Гагре обойдется примерно в 120 миллионов рублей, и в высоту этот объект будет достигать 55 метров.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Строительство аттракциона - колеса обозрения планируют завершить к лету 2021 года, рассказала генеральный директор компании-владельца ООО "Альта" Ирина Аргун.

Отдых в Гагре
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Объект появится на берегу моря на смежной территории с аллеей Героев в центре Гагры.

"Строительство началось в марте этого года и мы надеемся, что успеем его закончить к лету. Такая идея была вызвана тем, что многие жители и гости города просят разрешить им подняться на крышу нашей гостиницы "Абхазия" и сделать фотографии пейзажей с высоты птичьего полета. Мы решили, что раз люди этого хотят, то почему бы не построить для них такой аттракцион", - поделилась она.

Колесо обозрения в высоту будет достигать 55 метров, это выше здания гостиницы "Абхазия", которая расположена неподалеку от места строительства аттракциона.

По словам Аргун, проект сложный и требует не только существенных финансовых вложений, но и тщательной проработки. Для этого привлекли зарубежных специалистов в области строительства, геодезии, безопасности эксплуатации объекта.

Во ходе работ, как отметила Аргун, столкнулись с проблемой отсутствия в Абхазии подъемного крана, который мог бы доставить материалы на такую высоту. Если на территории республики найти такой кран не удастся, им придется вызывать технику из России, но и в этом существует ряд сложностей, связанных с оформлением необходимых для этого документов.

© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
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"Это очень сложное инженерное сооружение. Безопасность, конечно же, на первом месте. Особое внимание специалисты уделяют прочности бетона, состоянию почвы, самой конструкции", - подчеркнула Аргун.

По смете проект может обойтись в 120 миллионов рублей, но это не окончательная сумма, так как во время строительства могут возникнуть дополнительные расходы. Опоры для колеса обозрения изготовлены в России, остальной материал и комплектующие доставлены в основном из стран Европы.

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