Ко Дню Победы: акция "Сад памяти" прошла в Сухуме

Акция "Сад памяти" ко Дню Победы в Великой Отечественной войне прошла в столице Республики Абхазия во второй раз.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Сад памяти", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошла в сухумской средней школе №14 в субботу 24 апреля, рассказал сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"В Абхазии эта акция проходит во второй раз. Так как сейчас уже немного поздновато сажать деревья, директор АбНИЛОС Виталий Лейба подобрал нам подходящие для пересадки экземпляры – один клен, который посадили отличницы, и остальные деревья ногоплодники. В посадке участвовали и первоклассники, и каратисты, Координационный союз организаций русский соотечественников", - отметил он.

Павлов подчеркнул, что подобные акции полезны для молодого поколения, так как воспитывают в них чувства ответственности, бережливости и способствуют сохранению памяти о людях, в честь которых эти деревья были высажены.

Акция "Сад памяти" была организована представительством Россотрудничества в Абхазии и прошла при поддержке Посольства России в Абхазии, Управления образования администрации Сухума и Федерации каратэ фудокан страны.

По словам Павлова, также в субботу 24 апреля началась акция "Георгиевская ленточка", ленточки раздавали на набережной Сухума. Каждый желающий может прийти в представительство Россотрудничества и получить эту ленту.

9 мая в столице Абхазии также пройдет акция "Бессмертный полк", девятый по счету велопробег и соревнования по каратэ, в котором примут участие не только абхазские спортсмены, но и российские.