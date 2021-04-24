Еще 42 случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14289 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13390 человек.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 42 человек из 198 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 54 человека, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.