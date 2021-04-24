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Еще 42 случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1277)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210424/1032290257/Esche-42-sluchaya-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii-za-sutki.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14289 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13390 человек.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 42 человек из 198 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 54 человека, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1277)

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